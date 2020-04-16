الإمارات تحبس إعلاميا دافع عن حياة الفهد..

2020/04/16 | 01:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت إمارة دبي في علاج المصابين بفيروس كورونا من ذوي الحالات الحرجة، باستخدام بلازما الأشخاص الذي تعافوا من المرض.ولجأت الإمارة إلى هذه الوسيلة التي تسمى "بلازما الدم" أو "بلازما النقاهة"، بعد أظهرت التجارب السريرية نتائج إيجابية.

وفي تغريدة له، نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن مدير مؤسسة دبي للرعاية لصحية يونس كاظم قوله، إن الإمارة استندت في خطوتها هذه "إلى النتائج العلمية، التي أكدت احتواء بلازما الدم لدى المتعافين من الفيروس على عدد كبير من الأجسام المناعية التي تسهم في دعم وتعزيز القوة المناعية للمريض الذي يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد-19"

يونس كاظم، مدير مؤسسة #دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي: "صحة دبي" استندت إلى النتائج العلمية، التي أكدت احتواء بلازما الدم لدى المتعافين من الفيروس على عدد كبير من الأجسام المناعية التي تسهم في دعم وتعزيز القوة المناعية للمريض الذي يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد-19.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 12, 2020

وأوضح كاظم أن عددا من "الأطباء في هيئة الصحة قاموا بوضع بروتوكول العلاج بلازما الدم وفقا للمعايير العالمية"، موضحا أنه تم" وضع شروط التبرع بالبلازما وتحديد المرضى الذين سوف يتلقون هذا النوع من العلاج".

يونس كاظم، مدير مؤسسة #دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي: عدد من الأطباء في هيئة الصحة ومن مختلف التخصصات، قاموا بوضع بروتوكول العلاج باستخدام بلازما الدم وفقاً للمعايير العالمية، كما تم تحديد شروط التبرع بالبلازما وتحديد المرضى الذين سوف يتلقون هذا النوع من العلاج.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 12, 2020

وحتى الآن لا يوجد لقاح أو دواء فعال، في مكافحة وباء كورونا.

ويحاول الأطباء استخدام الأجسام المضادة في البلازما من أجل معالجة أعراض الفيروس على الجسم وتعزيز قدرة الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة لمواجهة الفيروس.

والأجسام المضادة هي بروتينات ضمن الجهاز المناعي التكيفي للإنسان وتقوم بتحييد الكائنات التي تمرض الإنسان، بما فيها البكتيريا والفيروسات.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في إصابة أكثر من مليون و 800 ألف شخص حول العالم ووفاة ما لا يقل عن 133 ألفا أخرين، بينهم 3736 حالة إصابة و عشرون حالة وفاة، في الإمارات.

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