هجوم لداعش على أمن حقل نفطي بكركوك

2020/04/16 | 01:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شن عناصر من تنظيم داعش، الخميس، هجوما على نقطة امنية في كركوك.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، أن عناصر من تنظيم داعش شنوا في وقت متقدم من الخميس هجوما باسلحة خفيفة على نقطة تابعة لشرطة نفط الشمال في حقل خبازة التابع لناحية الملتقى جنوب غربي كركوك.واضاف الهجوم اسفر عن إصابة عنصر من النقطة الامنية في حصيلة اولية.وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".وتسبب ذلك أن تطلق قوات الجيش العراقي مدعومة من الحشد الشعبي وطيران حربي، الاسبوع الجاري عملية تستهدف اوكار داعش بكركوك.

وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.وكان وزير البيشمركة شورش إسماعيل كشف اليوم الأحد، ان تنظيم "داعش" الإرهابي شكّل محاكم جديدة، وأعاد فرض الأتاوات على المدنيين في مناطق لا تتواجد فيها القوات الأمنية.

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