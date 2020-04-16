ملاذ الأوغاد المستجد

2020/04/16 | 01:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احدى أكثر العبارات رواجاً في الادبيات السياسية هي “الوطنية ملاذ الاوغاد”، ولنا كعراقيين تجربة قاسية ومريرة مع تجلياتها العملية، التي حولت حياتنا طوال أكثر من نصف قرن؛ الى سلسلة من الكوابيس لم تنقطع الى لحظة استلام فايروس كورونا المستجد لمقاليد الامور.لعلل واسباب كثيرة تطرقنا الى البعض منها؛ وعلى رأسها فولكلور “الافلات من العقاب” و ...

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