حول ا لأغنية السبعينية

2020/04/16 | 01:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي كان رموز البعث يتطيرون من الأغنية الريفية بل ويكرهون اللهجة الجنوبية وقد عبر عن ذاك بقسوة خير الله طلفاح في حين عبر آخرون بشكل أكثر دبلوماسية، ولقد كانت الأغنية الريفية على الرغم من انطلاقها من واقع متخلف ذات محتوى تقدمي بخلاف الأغنية البدوية المفضلة لدى أبرز قادة البعث وقد سرت أشاعة ...

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