القوى شيعية: لن نسمح لأي جهة بفرض شروطها على الكاظمي أو اختيار مرشح لوزارة

2020/04/16 | 01:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدّثت عن حوارات متقدمة تعترضها مطالب كردية ليست دستورية بغداد- وعد الشمري: حسمتْ الكتل الشيعية موقفها بالتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي خلال عشرة أيام، وفيما يؤكّد تيار الحكمة أن الأسبوع المقبل سيشهد تقديم طلب عقد جلسة منح الثقة، شدّدت قائمة الفتح على أن جميع مكوناتها داعمة لرئيس الوزراء المكلف بما فيها تحالف صادقون (الجناح السياسي ...

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