خبراء ينصحون بارتداء ملابس تحمي من “كورونا”

2020/04/16 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح خبراء الأزياء بملابس يجب اختيارها في ظل انتشار وباء “كوفيد – 19″، حيث يشيرون إلى أنه كلما زادت كثافة نسيج الملابس تراجع احتمال نفاذ الفيروس من خلاله.وأشار علماء البيولوجيا المجهرية إلى أنه يجب ارتداء الملابس المصنوعة من المواد السميكة مثل الساتان والتويد، مع شرط أن تعقم بعد العودة إلى البيت.بينما يجب الامتناع […]

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