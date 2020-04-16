2020/04/16 | 01:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتر ميلان يستعد لرفض برشلونة بخطة بديلة روما- وكالات حدد إنتر ميلان بديلا محتملا لنجمه، لاوتارو مارتينيز، تحسبا لإمكانية رحيله إلى برشلونة، الصيف المقبل.وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن إنتر يريد أن يعرض على البارسا، مبادلة لاوتارو بأنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الكتالوني.لكن إن لم يوافق مسؤولو البلوجرانا على ذلك، […]

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