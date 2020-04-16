2020/04/16 | 01:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ما بعد كورونا..إقتصادياً – محمد شياع السوداني في اثر أزمة جائحة فايروس كورونا وتداعياتها على مختلف مجالات الحياة وتحديدا الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية فضلا على الصحية ، بدأ الحديث عمّا سيؤول إليه شكل العالم بعد إنتهاء هذه الأزمة التي أصابت الكرة الارضية بما يقترب من الشلل وهنالك تنبوءات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ما بعد كورونا.. إقتصادياً – محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ما بعد كورونا.. إقتصادياً – محمد شياع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).