58 مليارديراً يغادرون قائمة أثرياء العالم لعام 2020

2020/04/16 | 01:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع عدد أثرياء العالم لعام 2020 بنحو 58 مليارديرا، ليصل عددهم خلال العام الجاري إلى 2095 ثريا.وأظهرت بيانات فوربس، أن قيمة ثروات 51% من أثرياء العالم المدرجين في قائمة العام الجاري تراجعت بواقع 700 مليار دولار، لتنخفض إلى 8 تريليونات دولار مقارنة بعام 2019.واحتفظ جيف بيزوس بموقعه كأغنى أثرياء العالم للعام الثالث على […]

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