العراق.. سيناريوهات حظر التجوال بعد حلول رمضان وتفاصيل خطة الطوارئ

2020/04/16 | 02:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحريرإلى مطلع رمضان، مددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، حظر التجوال لتظل كل الاحتمالات مفتوحة في ما يخص إجراءات الحد من جائحة "كوفيد 19".

كشفت وزارة الصحة عن السيناريوهات المطروحة بخصوص حظر التجوال بعد تمديده حتى مطلع رمضان المقبل

وحدد اللجنة، وفق بيان صدر يوم الأربعاء 15 نيسان/أبريل، الأسبوع المقبل موعدًا لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشهر والاسترشاد بآراء لجنة الأمر الديواني 55 وهيئة المستشارين.

وما يزال خيار التمديد مطروحًا بقوة، سواءً بشكله الحالي أو تخفيفه إلى حظر جزئي، حيث يخشى المسؤولون في وزارة الصحة فقدان السيطرة على الجائحة نتجة التجمعات والطقوس الدينية وغيرها.

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ما هي سيناريوهات حظر التجول القادمة؟

وقال مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير في تصريحات متلفزة رصدها "ألترا عراق" إن "حظر التجوال هو اجراء وقائي لتقييد الحركة ومنع الاختلاط والتجمعات بوصفها سببًا لنقل العدوى".

وأضاف، أن "الوزارة تدرس رفع حظر التجوال بشكل محدود وتدريجي، مع بداية شهر رمضان"، مشيرًا إلى أن الوزارة رفعت المقترح إلى الجهات المعنية لإجراء ما تراه مناسبًا، فيما أوضح أن هناك رأي آخر يشير إلى ضرورة استمرار حظر تام للتجوال خلال شهر رمضان.

ويستند الرأي الأول، إلى انخفاض معدلات الإصابة بالوباء خلال الأيام القليلة الماضية ضمن البلاد، حيث يبين مدير مدير دائرة الصحة العامة، أن الأمور إذا استمرت على هذا المنوال، فإن الوزارة قد تمنح الضوء الأخضر لعودة محدودة للنشاطات، مبديًا مخاوف من "استئناف الأعراس ومجالس العزاء والفعاليات الاجتماعية والدينية في حال اتخذ مثل ذلك القرار".

وشدد، على إن "الالتزام بحظر التجوال والشروط الصحية الوقائية وحدهما من قد يسمحان برفع حظر التجوال الشامل وجعله جزئيًا نهاية الشهر الجاري وليس قبله".

على الصعيد البرلماني، كشف عضو لجنة الصحة النيابية النائب جواد الموسوي، عن إعداد خطة طوارئ لمدة 3 أشهر، فيما نصح بتمديد الحظر الشامل لمدة 10 أيام إضافية على الأقل.

وقال الموسوي، إن العراق ما زال في خطر، وعدد الإصابات ليس قليلًا، مشيرًا إلى أن الخطة التي أعدتها اللجنة وضعت احتمالية استمرار خطر الوباء خلال الفترة المقبلة، فيما أوضح أن الخطة تشمل القطاعات الصحية والتجارية والاجتماعية والتربية والتعليم.

وبين، أن الخطة المقترحة "تحمل أكثر من سيناريو لتخفيف حظر التجوال بنسبة 25-50%، وأن يكون جزئيًا قبل السادسة مساءً وكليًا بعدها، وأن يقتصر على بعض الدوائر المهمة مع التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية"، لافتًا إلى أن "الخطة تشدد على التزام المواطنين بارتداء الكفوف والكمامات عند الخروج من المنزل ومنع أي تجمعات في الفترة الراهنة".

قالت لجنة الصحة في البرلمان إنها أعدت خطة طوارئ تستمر لثلاثة أشهر

كما بين، أن "الخطة تنص أيضًا على تأجيل عودة دوام المدارس والجامعات إلى ما بعد شهر رمضان، على أن يعود الدوام بعد زوال الخطر، مع استمرار إغلاق المطاعم والمولات والمقاهي، لكن على أن يسمح للكسبة بالعمل خلال النهار فقط".

ومددت حكومة إقليم كردستان تعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية إلى الثاني من أيار/مايو المقبل.

وتراجع معدل الإصابات اليومي في العراق، إلى 15 حالة فقط خلال يوم الأربعاء 15 نيسان/أبريل، فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 حالة شفاء.

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