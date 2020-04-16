الاستعداد لحصاد 13 مليون دونم من الحنطة والشعير

2020/04/16 | 02:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ علا ثامر

تستنفر وزارة الزراعة ملاكاتها من اجل البدء بحصاد 13 مليون دونم من محصولي الحنطة والشعير.



وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف إن وزارة الزراعة هيأت جميع تشكيلاتها، من اجل البدء بحصاد محصولي الحنطة والشعير، منوها بأن الكميات المتوقع حصادها مايقارب تسعة ملايين دونم من محصول الحنطة واربعة ملايين دونم من الشعير، مشيرا الى ان هذه المساحات تعد الاعلى من كل المواسم السابقة ومنذ عشرات السنين، متوقعا ان الانتاج سيكون الاكثر قياسا بالمساحات المزروعة وهذا سيعزز الوفرة المحلية من الانتاج الزراعي، لافتا الى أن المحاصيل الستتراتيجية كالحنطة والشعير ستكون مكملة للإنتاج الموفر من ٢٥ مادة زراعية نباتية وحيوانية والتي تتضمن محاصيل الخضر بأنواعها وبيض المائدة والدجاج الحي والمجزور والأسماك والتمور، التي تحققت من خلال الدعم المستمر للقطاع الزراعي سواء كان في المدخلات او المخرجات.

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