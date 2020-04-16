قبيل الذهاب إلى البرلمان.. الكاظمي يفاوضُ الكتل بشأن كابينته الوزاريَّة

2020/04/16 | 02:04 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح/ مهند عبد الوهاب

بإعلان رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي انتهاءه من تسمية تشكيلته الحكوميَّة، فتح الباب أمام إجراء المفاوضات مع الكتل السياسية للتوصل إلى توافق بشأن مرشحي وزارته قبيل الذهاب إلى البرلمان والتصويت عليها.وكان الكاظمي قد كشف عن الانتهاء من وضع التشكيلة الحكومية، في تصريح صحفي، مشيراً إلى أنّ من أولوياته إجراء حوار جادّ مع الولايات المتحدة بشأن وجودها العسكري في البلاد، وأكد أن "العراق ليس ساحة لتصفية الحسابات".وأضاف الكاظمي أنّ "أولوياته تقتضي فتح حوار وطني حقيقي بين مختلف الأطياف العراقية، بهدف تأسيس رؤية وطنية نستطيع من خلالها بناء مؤسّسات الدولة بناء سليماً، مُتعهّداً بالعمل على الانفتاح بشكل جادّ على المحيطَين العربي والإسلامي.ودعا رئيس الحكومة المكلف الكتل السياسية إلى التعاون معه لكي يعبر الأزمة الحالية، طالما أن حكومته لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، إضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة، التي لم تكن متوقعة حتى قبل شهرين وهي فيروس كورونا، وما بات يشكله من تهديد حقيقي لكل شعوب العالم، والأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة.

وعن البرنامج الخاص بالحكومة الجديدة، كشف النائب عامر الفائز، في تصريح صحفي، عن أن "البرنامج الحكومي سيركز بحسب بعض التسريبات على الجانب الاقتصادي، والأمني، وإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي تتوقف على استكمال قانون الانتخابات، واتفاق الحكومة الجديدة مع مفوضية الانتخابات".

ورأى الفائز أن "مصطفى الكاظمي قد يقدم البرنامج الحكومي وقائمته الوزارية المقترحة، خلال فترة عشرة إلى خمسة عشر يوماً إلى البرلمان"، لافتاً إلى أن "فريق الكاظمي الخاص منشغل حالياً بكتابة البرنامج الحكومي".

وأشار إلى أن "اللقاءات والاجتماعات المستمرة بين رئيس الوزراء المكلف والكتل السياسية خلقت أجواءً ايجابية ستساعد في تسهيل تمرير الحكومة حال عرضها للتصويت داخل قبة البرلمان"، مضيفاً أن "التفاهمات تركزت على كيفية ترتيب الوضع الوزاري".

بدوره، أكد النائب المستقل محمد شياع السوداني أن جميع الكتل السياسية متفقة على ضرورة تمرير الحكومة بأسرع وقت ممكن للتصدي للتحديات والأزمات التي تواجهها البلاد.

وقال السوداني، لـ"الصباح": إن البلاد تواجه مجموعة من الأزمات التي تحتاج إلى فريق مهني ومختص ومخلص ونزيه متجانس مع رئيس الوزراء يعمل على ايجاد الحلول او تخفيف اثر الأزمات، مبينا أن أي خيارات فاشلة لأشخاص غير مهنين وليسوا من ذوي القدرة والكفاءة سينعكس سلبا على اداء الحكومة وسيؤثر في مستوى رضا الشارع.

ودعا السوداني القوى السياسية على عدم النظر الى أزمة كورونا وحظر التجوال وغياب الضغط الجماهيري فرصة للعودة الى المحاصصة المقيتة، معبراً عن أمله في تحلي القوى السياسية بالمسؤولية والحرص العالي في تسهيل مهمة "المكلف" بتشكيل الحكومة.

واضاف السوداني أن الكاظمي سيأخذ بنظر الاعتبار تجارب المكلفين السابقين برئاسة الوزراء السابقين محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي ويتجاوز الملاحظات التي رافقت عملية تكليفهما بشكل يحقق تأليف حكومة كفوءة تحظى بثقة الجمهور وتحقق أمانيه وتطلعاته.

في غضون ذلك، قالت المتحدث باسم ائتلاف النصر، آيات المظفر، في تصريح صحفي، إن "موقف الائتلاف ثابت، من خلال دعوة الكتل السياسية إلى منح المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة مصطفى الكاظمي الحرية لاختيار المرشحين وفق رؤيته".

وأوضحت أنه "وبعد تقديم الكاظمي كابينته الحكومية، سنقوم بدراستها من الجوانب كافة"، مبينة أنه "في الاجتماع الأخير للكتل الشيعية مع الكاظمي، دعونا لاختيار وزراء أكفاء بعيداً عن المحاصصة والحزبية، مع احترام التنوع وحقوق المكونات".

ولفتت المظفر إلى أن "الضغط على الكاظمي في مرحلة مبكرة أمر غير صحيح"، مشيرة إلى أن "العبادي يسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية وحلحلة الانسداد في العملية السياسية الحالية".

وأضافت أن "ائتلاف النصر لم يطرح أي شيء بشأن مرشحي الوزارات أو الاستحقاقات، وفي حال يرى الكاظمي أن ائتلافنا يستحق وزارات معينة وفق رؤيته، فنحن نحترم قراره".

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