تمديد حظر التجوال إلى بداية شهر رمضان

2020/04/16 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استمرار حظر التجوال الى بداية شهر رمضان المبارك، على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل لدراسة الموقف والاسترشاد بآراء لجنة الأمر الديواني ٥٥ وهيئة المستشارين، بينما وافق مجلـس الـوزراء علـى الدخـول الشامـل للصفـوف المنتهيـة (الثالـث المتوسـط والسادس الإعـدادي بفروعـه كافـة).

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها الرابع أمس الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عبر دائرة تلفزيونية، لمناقشة القضايا المعدّة لجدول الأعمال، وتطورات مكافحة جائحة "كورونا " والوضع الصحي في العراق وما يشهده من تحسن في أعداد المصابين والمقترحات والتوصيات الواردة من الجهات المختصة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بروح التعاون والتضامن التي تسود عمل جميع المساهمين في مكافحة الوباء والملاكات الصحية والتي أسهمت بتحقيق تقدم في هذا المجال المهم، مؤكداً استحقاقهم للدعم والشكر والتقدير لجهودهم، كما أكد أهمية إيصال المنحة للفئات المشمولة والأسر المستحقة، وإعادة العراقيين العالقين الى وطنهم.

وقررت اللجنة تقديم الدعم للجهود المبذولة من قبل الملاكات الصحية والمساهمين بحماية الشعب العراقي من فيروس "كورونا" والتوجيه بإعداد ورقة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليأخذ هذا القرار حيز التنفيذ.

وبحثت اللجنة الجهود المستمرة لاستقبال العراقيين العالقين واجراءات الملاحة، التي تسهل عودتهم بأقرب وقت وبالتعاون بين الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة.

وللاستعداد لموسم الحصاد وتسويق المنتج الزراعي؛ قررت اللجنة العليا استثناء عدد من المسؤولين والموظفين العاملين في وزارتي الزراعة والتجارة من إجراءات حظر التجوال.

من جانب آخر، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، أمس الأربعاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ووافق مجلـس الـوزراء علـى الدخـول الشامـل للصفـوف المنتهيـة (الثالـث المتوسـط والسادس الاعـدادي بفروعـه كافـة) وللطلبـة المنتظميـن فقـط، للعـام الدراسي الحالـي، خدمةً للمصلحـة العامـة والطلبـة علـى وجـه الخصـوص.

وقرر المجلـس قيـام وزيـر الزراعـة بتأجيـل استيفـاء بـدلات الإيجار من مستأجـري الاراضـي المشمولـة بقـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحـل رقـم (٤٤) لسنـة ١٩٩٧ حتى تأريـخ 31/12/2020، وتأجيـل استيفـاء بـدلات الإيجـار مـن مستأجـري بقيـة الاراضـي الزراعيـة غيـر المشمولـة بقـرار مجلـس قيـادة الثـورة آنفـا مـن الاقسـاط المتبقيـة بذمتهـم حتى تأريـخ 31/12/2020، وقيـام مجلـس ادارة المصـرف الزراعـي التعاونـي في وزارة المالية والشركـة العامة للتجهيـزات الزراعيـة فـي وزارة الزراعـة باستيفـاء نسبة (50 بالمئة) من القـروض المستحقـة علـى الفلاحيـن والمزارعيـن خـلال عـام 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد حظر التجوال إلى بداية شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد حظر التجوال إلى بداية شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).