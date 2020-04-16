الرئاسات الثلاث تهنئ الإيزيديين بحلول السنة الجديدة‎

2020/04/16 | 02:36 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

باركت الرئاسات الثلاث، الجمهورية والوزراء والنواب، لأبناء الديانة الايزيدية في العراق والعالم بمناسبة حلول السنة الجديدة، داعين الى إقرار قانون الناجيات الايزيديات، وإنهاء مأساة المختطفات.

وقال رئيس الجمهورية، برهم صالح، في بيان رئاسي تلقته "الصباح": إنه "يطيب لي أن أهنئ أبناء الديانة الايزيدية في الوطن والمهجر بمناسبة حلول السنة الايزيدية الجديدة، متمنياً لهم عاماً سعيداً مفعماً بالأمن والسلام والاستقرار".



وأضاف صالح "لقد قدم الايزيديون تضحياتٍ كبيرة، وأبدوا شجاعةً فائقة في الدفاع عن مناطقهم وقراهم وعن العراق بشكل عام ضد عصابات داعش الإرهابية، وهم مدعوون اليوم لمواجهة التحديات، التي تواجه بلادنا والتآزر والتكاتف والتعاون مع الملاكات الصحية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".



بدوره، ذكر رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في تغريدة على منصة "تويتر"، "بمناسبة العام الايزيدي الجديد، أتقدم بأحرّ التهاني لأبناء شعبنا من الايزيديين، متمنيا لهم الخير والسلام، ونستذكر بألم الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية بحقهم وبحق العراقيين".

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