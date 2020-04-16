2020/04/16 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ شيماء رشيد

تتحرك الحكومة لايقاف استيفاء الديون الخارجية المترتبة على العراق في ظل انخفاض ايرادات البلاد بسبب تراجع اسعار النفط، اذ تجريي مشاورات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بهذا الشأن.



ويقول مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء ان "مشاورات العراق مع صندوق النقد مستمرة لايقاف استقطاعات الديون الخارجية"، مثنيا على "المواقف المشهودة لصندوق النقد في إطفاء ديون العراق في نادي باريس عام 2004".

وقال صالح لـ"الصباح" ان "العراق بسبب فيروس كورونا وهبوط اسعار النفط دخل في ما يسمى بالقوة القاهرة وهو أمر أصاب دول العالم بأجمعها، لذلك فإن العراق يسعى لإيقاف استيفاء ديونه".

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي عن مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، علاء جلوب الفهد، "وجود مفاتحات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لايقاف استيفاء الديون المترتبة على العراق وبانتظار الرد"، مبينا أنه "لا يوجد رد في الوقت الحاضر، كما لا توجد مطالبات بالتسديد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبحث مع «صندوق النقد» إيقاف تسديد ديونه ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبحث مع «صندوق النقد» إيقاف تسديد ديونه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).