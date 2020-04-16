النقل: وصول ١٦٠ عراقيا الى بغداد قادمين من الهند

2020/04/16 | 02:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، وصول 160 مواطنا عراقيا الى مطار بغداد الدولي قادمين من الهند.

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