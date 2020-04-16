ترامب: سنرسل أجهزة تنفس اصطناعي لاربع دول لمساعدتهم في محاربة كورونا

2020/04/16 | 02:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سترسل أجهزة تنفس اصطناعي إلى روسيا ودول أ...





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