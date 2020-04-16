2020/04/16 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه جديد اليوميات..! من صفحتي الشخصية - لا أؤمن بالتجاعيدصورة الخارج لا تعنينيأنغام روحي تغنينيدينامية الفكروالتفكير , عنوانيما زالت الأحلام كثيرة , ومديدةلأنني إبنة سورياعشتار أمنا..إسمها يلمع على أجهزة ثورات العصرالإلكترونية التكنولوجية والثقافية , لأنها إبنة النوروالعقل والتاريخ..الأساطير جزء من لوح جدتيوقلمي ..السماء دليلنا , والنجوم علمتنا الإشعاع و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحوار_المتمدن #مريم_نجمه - مريم نجمه - جديد اليوميات !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحوار_المتمدن #مريم_نجمه - مريم نجمه - جديد اليوميات !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).