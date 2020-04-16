أقوى 10 جوازات سفر في زمن كورونا

2020/04/16 | 04:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعيش 93٪ من سكان العالم في بلدان تفرض قيودا على السفر جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.ومع ذلك يفيد مبتكر مؤشر “هينلي”، الذي يقيّم جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر بشكل دوري، كريستيان كالين بأن اليابان ما زالت تحتفظ بمركزها في الصدارة مع دخولنا الربع الثاني من عام 2020، وفق شبكة “سي إن إن”.[…]

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