مكتب الكاظمي ينفي صحة تشكيلة وزارية مفترضة متداولة في وسائل الاعلام

2020/04/16 | 04:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مصدر مخول في مكتب رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ما يتردد في الاعلام عن تشكيلة وزارية مفترضة ومزورة من غير شك.

واكد المصدر في تصريح تابعته "الغد برس"، على ان "التشكيلة الحقيقية لكابينة الكاظمي الوزارية، ستعلن رسمياً من قبل رئيس الوزراء شخصياً بعد أن يتم الاتفاق عليها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في مثل هكذا قضايا".

وادناه قائمة الاسماء المزورة:

مصطفى عبد اللطيف مشتت الكاظمي رئيس الوزراء

امجد هاشم ثامر العقابي الامين العام لمجلس الوزراء

د.



علي يوسف شكري وزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة

د.



فؤاد محمد حسين بكي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

اسعد عبد الأمير العيداني وزير الداخلية

د.



جابر حبيب جابر وزير الخارجية

الفريق اول عثمان علي فرهود الغانمي وزير الدفاع

د.



محمد صادق علاوي وزير الصحةوالبيئة

د.



غسان حميد عبد المجيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نافع عبد السادة علي الحميداوي وزير الكهرباء

محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية

نصيف جاسم الخطابي وزير الموارد المائية

هيبت حمد عباس الحلبوسي وزير الصناعة والمعادن

عامر عبد الجبار وزير النقل

عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة

طورهان مظهر حسن المفتي وزير الهجرة والمهجرين

الاء نوري الطالباني وزيرة الاسكان والاعمار والبلديات العامة

امير خضر البياتي وزير الاتصالات

ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي وزيرة التخطيط

د.



فلاح محمود القيسي وزير التربية

عبد الجبار محمود العبيدي وزير التجارة

د.جابر محمد عباس الجابري وزير الثقافة والسياحة والاثار

د رحيم حسن العكيلي وزير العدل

مهدي سهر الجبوري وزير الزراعة

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