الحكيم: لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق

2020/04/16 | 04:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، انه لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق، جاء ذلك بعدما قصفت الطائرات التركية مخيم في مخمور.

وقال الحكيم في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تحت اي عنوان او ذريعة ، لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق ، والا كيف يمكن تفسير قيام طائرات حربية مجهولة بقصف واستهداف احد مخيمات العوائل في قضاء مخمور في شمالنا الحبيب؟".

واضاف "ونحن اذ ندين هذه الخروق المتكررة التي اصبحت تحدث بشكل شبه متواصل من مختلف الاطراف والجهات، نؤكد ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات".

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