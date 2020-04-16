فنانة سورية تعلن شفاءها من كورونا

2020/04/16 | 05:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت الفنانة السورية هناء نصور، إنها تعافت تماما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وذلك بعد أسبوعين فقط من إعلان إصابتها بكورونا خلال إقامتها في البرازيل.ونقل الفنان والمخرج السوري عارف الطويل، تفاصيل المنشور الذي كتبته هناء نصور، عبر صفحتها على “فيسبوك”، وشرحت فيه تفاصيل طريقة العلاج التي اتبعتها وذلك كي يتبعها […]

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