الأردن: الصيام لا يؤثر على المناعة

2020/04/16 | 06:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علّق مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور عدنان إسحاق، على ما يُتداول بشأن صيام شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا.وقال إسحاق، إن انتشار الفيروس مرتبط بمناعة الأجسام، والصيام لا يؤثر إطلاقا على جهاز المناعة.وأوضح بتصريحات لقناة المملكة، أنه إذا كانت مناعة الجسم قوية فسينجح بمقاومة الفيروس، […]

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