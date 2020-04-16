فنان مصري يفتح مقابر أسرته لضحايا كورونا من الأطباء

2020/04/16 | 06:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قرر الممثل المصري، عمرو سعد، فتح مقابر أسرته لكل ضحايا فيروس “كورونا” المستجد من العاملين في الأطقم الطبية من ممرضين وأطباء، وذلك بعد انتشار واقعة رفض بعض المواطنين في مصر دفن ضحايا الوباء العالمي.وفيما استنكر سعد في مقطع مصور له شاركه عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، رفض أهالي إحدى القرى المصرية دفن جثمان […]

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