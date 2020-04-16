2020/04/16 | 06:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة (العالم) 2020.04.15 – أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن دور الشهيد قاسم سليماني بدعم المقاومة وتدريبها وتعزيز قدراتها ترك بصمة في مسار ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رضوان: المقاومة تسير اليوم على نفس نهج الشهيد سليماني +فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رضوان: المقاومة تسير اليوم على نفس نهج الشهيد سليماني +فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).