عبد المهدي: العراق يقترب من القضاء على كورونا

2020/04/16 | 07:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس وزراء العراق المستقيل عادل عبد المهدي، ان بلده يقترب من تحقيق انجاز كبير بشان القضاء على فيروس كورونا....

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