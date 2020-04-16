ياسمين عبدالعزيز تكشف ملامح ابنتها لأول مرة

2020/04/16 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كسرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز قوانينها التي تنص على إخفاء أبنائها عن الأنظار، ونشرت أول صورة واضحة لابنتها الشابة ياسمين.ولم تٌعلق ياسمين على صورة ابنتها التي نشرتها على “انستجرام”، تاركةً للجمهور حرية التعليق، والذين أشادوا بجمالها، وقوة تشابهها مع والدتها بجميع الملامح.لكن ياسمين قالت في لقاء سابق مع منى الشاذلي أن […]

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