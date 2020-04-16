جدول رحلات طيران العراق الاستثنائية لليوم الخميس

2020/04/16 | 07:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية في بيان لها يوم أمس الاربعاء، عن جدول الرحلات الاستثنائية لهذا اليوم الخميس....

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