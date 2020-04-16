هكذا علق عبدالمهدي عن فبركات حول اخفاء الموتى

2020/04/16 | 07:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس وزراء العراق المستقيل عادل عبد المهدي الاربعاء، ان الاثارات حول اخفاء العراق امواته ما هي الا نوع من التدليس الخطير....

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