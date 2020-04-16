اللواء الخاص في كركوك: نطارد يوميا الخلايا النائمة

2020/04/16 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد اللواء الخاص 61 في في كركوك يوم الخميس بوجود خلايا ارهابية نائمة في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وذكر اعلام اللواء في بيان اليوم "إننا نطارد يوميا الخلايا النائمة ونطيح بها في شباك القانون وقبضته".

يأتي هذا البيان في وقت شهدت محافظة خلال الايام القليلة الماضية نشاطا ملحوظا لتنظيم داعش بشن هجمات على القوات الامنية.

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