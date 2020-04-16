2020/04/16 | 08:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعفى وزير النقل عبد الله لعيبي، مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديلاً له.وقالت الوزارة في بيان تلقته “المستقلة ، إن “وزير النقل أمر باعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديلاً له”.واضافت الوزارة أن القرار جاء “على اثر مخالفته بالسماح لثلاثة مسافرين بالصعود على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة الى مطار الملكة […]

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