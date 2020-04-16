القوات العراقية تعلن القصف التركي قرب مخمور عملا عدوانيا

2020/04/16 | 08:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر ت القوات المسلحة العراقية الاربعاء، القصف التركي عملا عدوانيا تتحمل انقرة نتائجه....

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