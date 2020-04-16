التميمي يدعو الكاظمي لعدم إعادة أي وزير من حكومة عبد المهدي

2020/04/16 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..دعا النائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، الخميس، إلى عدم إعادة أي وزير من حكومة عادل عبد المهدي.وقال التميمي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “المكلف عليه الاسراع في إكمال الكابينة الوزارية وفق رؤية المكلف لا نجاح حكومته ونحن مستعدون للمساندة له”.وطالب النائب عن النصر، الكاظمي بـ “عدم اعادة اي وزير […]

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