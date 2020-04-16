آخر اخبار كورونا حول العالم .. اطلع عليها

2020/04/16 | 08:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 130 ألف وفاة في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا.وفي المجموع بلغ عدد وفيات الوباء في العالم منذ أول ظهور له في الصين في كانون الأول/ديسمبر، 131319 حالة من أصل مليونين و29 ألفا و917 إصابة مؤكدة، بينها 88716 في أوروبا من أصل مليون و32 ألفاو227 إصابة في القارة […]

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