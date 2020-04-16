العراق يتحرك لإيقاف استيفاء ديونه الخارجية

2020/04/16 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء إن مشاورات العراق مع صندوق النقد مستمرة لايقاف استقطاعات الديون الخارجية.

ونقلت صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس عن صالح قوله إن "العراق بسبب فيروس كورونا وهبوط اسعار النفط دخل في ما يسمى بالقوة القاهرة وهو امر أصاب دول العالم بأجمعها، لذلك فان العراق، يسعى لايقاف استيفاء ديونه، خاصة انه من المؤسسين لصندوق النقد والبنك الدولي في اربعينات القرن الماضي وتربطه علاقات قوية بتلك المؤسسات المهمة".

وأضاف أن "الصندوق سيكون له دور ايجابي تجاه العراق من خلال تأجيل الديون او تبسيط الاجراءات وهو امر وارد ولكنه يحتاج الى دبلوماسية عالية".

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