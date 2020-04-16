رغم الأزمة.. أغنى رجل في العالم يربح 24 مليار دولار خلال 4 أشهر

2020/04/16 | 08:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد حالات الإصابة بين العاملين في القطاع الصحي في الولايات التحدة بفيروس كورونا إلى نحو 9 آلاف حالة، وفقا لتقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلن المركز وفاة 27 حالة حتى الآن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، معظمهم من العاملين في القطاع الذين تجاوزوا 65 ألفا.

وأكد التقرير أن أغلب هذه الإصابات من الإناث وأشخاص في الأربعينيات من العمر، كما أن معظم إصابتهم لا تحتاج إلى الدخول المستشفى.

ويعتقد كثير من الخبراء أن أرقام الإصابة بين العاملين في المؤسسات الطبية في الولايات التحدة أكبر من ذلك بكثير، ويرجع ذلك إلى نقص الاختبارات في العديد من المناطق.

وذكر التقرير أنه في 15 فبراير الماضي قبل إجراءات العزل والإغلاق، وصل مريض يعاني من مشاكل في التنفس إلى مستشفى في مقاطعة سولانو بولاية كاليفورنيا، وتعامل معه العديد من الأطباء والممرضين بدون حرص أو ارتداء قناعات واقية.

وبعد 11 يوماً اكتشف الأطباء إصابته بالفيروس، ما عرض 121 شخصا من العاملين في المستشفى لخطر الإصابة بالفيروس، حيث خضعوا جميعا لفحوصات أثبتت إصابة ثلاثة منهم بالعدوى.

تُظهر قصة مريض سولانو العدد الهائل من العاملين الذين يتعاونوا لرعاية مريض واحد، مما قد يعرضهم جميعاً لخطر الإصابة بالفيروس.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن هذه النتائج تؤكد خطورة انتقال العدوى إلى الأشخاص عند الاتصال بالمريض من دون حماية، كما دعت إلى ضرورة التعرف المبكر على حالات الإصابة والعزل الفوري.

يذكر أن الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، فقد سجلت حتى الآن أكثر من 630 ألف حالة إصابة، ونحو 31 ألف حالة وفاة.

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