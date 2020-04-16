سينما متجولة في مدريد للترويح عن السكان خلال الحجر الصحي

2020/04/16 | 08:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت بلدية مدريد ، بالترويح عن سكانها المحبوسين في شققهم، بسبب الحجر الصحي والإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بفكرة “سينمائية” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.وقدمت بلدية مدريد لسكانها، شاشة ضخمة تجوب ساحات المدينة على سيارة بعد غروب الشمس، وانتهاء التصفيق والتحية اليومية للطواقم الطبية.وفي ساحة تيرسو دي مولينا المركزية، استمتع عشرات […]

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