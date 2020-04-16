ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في امريكا لليوم الثاني على التوالي

2020/04/16 | 08:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا تجاوز 30800 وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية لليوم الثاني على التوالي بلغت 2371 على الأقل.

وسجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة أول أمس الثلاثاء، بحسب رويترز، في حين أعلنت جامعة جونز هوبكنز، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء كوفيد-19 حصد مساء يوم الثلاثاء الماضي 2228 شخصا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في أمريكا إلى 25757​​​، أما إجمالي الإصابات فبلغ 638111.

يذكر أن أول حالة وفاة بالفيروس سجلت في الولايات المتحدة في 29 فبراير الماضي، واستغرق الأمر 38 يوما لارتفاع الحصيلة إلى عشرة آلاف، ثم تسعة أيام أخرى فقط للوصول إلى 30 ألفا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في العالم 2.036.161 في حين بلغ عدد الوفيات 136938، بحسب إحصاءات جونز هوبكنز.

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