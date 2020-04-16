2020/04/16 | 08:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة توزع قرابة اربعة آلاف حصة اغاثية بين النازحين في عدد من المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/16 | 08:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة توزع قرابة اربعة آلاف حصة اغاثية بين النازحين في عدد من المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة توزع قرابة اربعة آلاف حصة اغاثية بين النازحين في عدد من المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).