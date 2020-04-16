الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/16 | 08:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، إن السلطات سجلت 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وذكرت أن "34 من تلك الإصابات المسجلة يوم الأربعاء هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 36، ليوم الثلاثاء الماضي".

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82341، حتى الأربعاء.

وزاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 64، مقارنة مع 57 في اليوم السابق.

ولا تضم الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء بعدما سجلت حالة واحدة في اليوم السابق.

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