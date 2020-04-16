الحشد الشعبي والجيش يباشران بتنفيذ عملية امنية في صحراء الانبار

2020/04/16 | 08:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفذت قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش، اليوم الخميس، عملية امنية في صحراء الانبار للبحث عن خلايا داعش.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة مشتركة من اللواء 27 للمهمات الخاصة والجيش نفذت، فجر اليوم، عملية أمنية في صحراء الانبار للبحث عن فلول داعش والقضاء عليها".

وأضاف ان "العملية انطلقت بغطاء جوي من الطيران العراقي".

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