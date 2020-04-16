كندا تكشف أعداد الإصابات بـ”كورونا” بين مواطنيها

2020/04/16 | 08:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وتخطيها حاجز الـ28.3 ألف إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من ألف شخص.ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، 28381 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 1010 أشخاص.[…]

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