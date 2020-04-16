أطفال الدنمارك يبدأون بالعودة إلى مدارسهم بعد شهر من الحجر الصحي

2020/04/16 | 08:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت المدارس ودور الحضانة في الدنمارك بفتح أبوابها من جديد أمام طلابها بعد قضائهم فترة شهر كامل في المنازل بسبب تفشي وباء كوفيد 19، في إطار إجراءات الحجر الصحي المتبعة في بلدان كثيرة حول العالم.واعلنت نحو نصف البلديات بجهوزيتها لإعادة افتتاح دور رعاية الأطفال اليومية والمدارس حتى الصف الخامس.وفقًا لإرشادات المجلس الوطني للصحة، […]

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