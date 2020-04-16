الحوار_المتمدن #نبيل_عودة - نبيل عودة - مصحح: المصاحبات النصیّة فی اشعار شفیق حبيب*

2020/04/16 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة (مناصی-;-ة للغلاف و العنوان)بقلم: حسی-;-ن شمس آبادی-;- وراضی-;-ه کارآمدإنّ الأعمال الأدبية لا تظهر كنص مكشوف وترتبط دائمًا بعناصر تصويرية أو لفظية، فمن الواضح أن هذه العوامل، باعتبارها عوامل إضافية للنص الرئيسي، يمكن أن تؤثر على اقبال القارئ فيما يتعلق بموضوع النص الرئيسي.



ی-;-هتمّ هذا البحث بدراسة العنوان و صورة أغلفة دواوی-;-ن شفی-;-ق حبی-;-ب الشاعرالفلسطی-;-ن......

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