2020/04/16 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعافي لاعبيه دانيلي روغاني وبليز ماتويدي من مرض “كوفيد 19″، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.وكان نادي “السيدة العجوز” قد أعلن قبل أسابيع أن الاختبارات التي خضع لها روغاني جاءت إيجابية، ليصبح أول لاعب في الفريق يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.وبعد أعلن النادي إصابة نجميه ماتويدي وباولو ديبالا، إلا أن الأخير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي يوفنتوس الايطالي يعلن شفاء لاعبيه من مرض “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي يوفنتوس الايطالي يعلن شفاء لاعبيه من مرض “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).