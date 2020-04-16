صندوق النقد الدولي يوافق على تعليق مدفوعات خدمة الدين لـ 25 دولة

2020/04/16 | 08:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس صندوق النقد الدولي على تعليق مدفوعات خدمة الدين لـ 25 دولة عضو، لمرحلة أولية تمتد على مدى الأشهر الـ 6 المقبلة، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار مماثل بخصوص 4 دول أخرى على الأقل.وتشمل قائمة الدول المستفيدة من قرار صندوق النقد الدولي كلا […]

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