بارزاني يستذكر اول هجمات كيمياوية شنها نظام البعث على كوردستان

2020/04/16 | 08:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس القصف الكيماوي الذي شنه نظام البعث في ثمانينات القرن المنصرم على مناطق في كوردستان.

وقال بارزاني في تغريدة له على "تويتر" يصادف اليوم الذكرى الثالثة والثلاثون لبدء الهجمات الكيماوية التي شنها نظام البعث ضد المدنيين في كوردستان."

"نتذكر ونحيي اروح ضحايا هجمات 16 أبريل 1987 في الشيخ وسن ووادي بلسان.



سيبقون إلى الأبد في قلوب شعب كوردستان".

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