فيروســات إلكتــرونيـة تنتـحـل اســم «كورونـا»

2020/04/16 | 08:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت التحذيرات من الجهات الرسمية ومن شركات مكافحة قرصنة المعلومات من هجمات إلكترونية خبيثة ورسائل بريدية خداعية تصل إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة تستغل فيروس «كوفيد 19»، بهدف السطو على المعلومات لطلب الفدية أو بغرض التخريب، فيما يؤكد العديد من الشركات أن بعض هذه الهجمات مدعومة من حكومات حول العالم.وأكد خبراء متخصصون في حماية […]

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