خارطة الطقس: شمس وغيوم جزئية.. وأمطار شبه شاملة في هذا الموعد

2020/04/16 | 08:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشهد الاجواء العراقية اليوم الخميس طقسًا بين المشمس والغائم جزئي وفي بعض المناطق يكون غائمًا.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي أن “الرياح تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وبسرعة تتراوح بين 10-15 كم في الساعة”.فيما ترتفع درجات الحرارة العظمى في عموم مدن البلاد لتسجل دهوك والسليمانية 20 الموصل واربيل […]

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