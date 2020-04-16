النقل تعاقب مدير محطة مطار بغداد لذنب ارتكبه وكيل الوزارة.. ماقصة المسافرين الثلاثة؟

2020/04/16 | 08:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعفى وزير النقل عبدالله لعيبي باهض، مدير محطة مطار بغداد الدولي وتعيين بديلًا عنه، بسبب مخالفة ارتكبها وكيل الوزارة سلمان البهادلي بحسب مصادر.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “وزير النقل أمر باعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديلا له على اثر مخالفته بالسماح لثلاثة مسافرين بالصعود […]

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